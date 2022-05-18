Делегация минздрава встретилась с членами Ассоциации азербайджанских врачей в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита делегации во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым в Турцию состоялась встреча с членами Ассоциации азербайджанских врачей.

Как сообщили Trend в минздраве, выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов рассказал о деятельности азербайджанских врачей, работающих в братской стране.

По его словам, в самые тяжелые времена пандемии COVID-19 и во время Отечественной войны часть наших врачей, работающих в Турции, добровольно вернувшись в Азербайджан, сделала все возможное для восстановления здоровья участников войны, а также инфицированных коронавирусом.

В свою очередь, министр здравоохранения подчеркнул, что выпускникам азербайджанского медуниверситета, специализирующимся в зарубежных странах, будет оказана поддержка со стороны системы здравоохранения Азербайджана, в том числе будут созданы необходимые условия для желающих работать на родине.

Председатель Ассоциации азербайджанских врачей Фарид Гасымзаде рассказал об условиях, созданных в Турции для наших молодых специалистов.

В заключение глава минздрава Азербайджана ответил на вопросы молодых врачей.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)