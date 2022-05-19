Минкультуры расследует информацию об установке забора вокруг исторического памятника в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На распространенных в социальных сетях снимках видно, что баня "Фантазия", расположенная на улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку, огорожена забором.

Как сообщили в ответ на запрос Trend в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры, работы с историческими памятниками могут проводиться только с согласия данного ведомства.

В соответствии с законом Азербайджана "Об охране памятников истории и культуры", физические и юридические лица, имеющие в собственности или пользовании исторические памятники, должны заключить договор об их охране с Государственной службой по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры. При этом они несут ответственность за их сохранение в соответствии с законодательством.

«Согласно соответствующему пункту закона, указанные работы в отношении памятников, находящихся в частной собственности, проводятся за счет средств собственника с согласия Госслужбы. Ремонт и реставрация памятников заключаются в возвращении им первозданного объемно-планировочного решения, внешнего и внутреннего облика путем восстановления поврежденных или утерянных частей без ущерба для конструкции. Восстановительные, консервационные, ремонтные, работы по реконструкции, регенерации и другие проводятся после учета и утверждения мнения научной организации, определенной Госслужбой, в соответствии с представленными проектами. Государственная служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры проводит расследование в связи с появившимся вокруг бани "Фантазия" ограждением, и в связи с этим будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении.

Отметим, что баня "Фантазия" была построена в 1886 году в Баку Николаем Августовичем фон дер Нонне и охраняется государством в соответствии с постановлением Кабинета министров от 2 августа 2001 года.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)