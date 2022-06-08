В Азербайджане проведен мониторинг пляжей

БАКУ /Trend/ - Проведен мониторинг морской воды на пляжах, расположенных на Абшеронском полуострове и в прибрежной зоне.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал завотделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязымов.
Он отметил, что мониторинги охватили семь районов Баку.
"В то же время были проведены мониторинги в южной и северной зонах республики и Сумгайыте. Были проведены исследования на содержание в морской воде кишечной палочки", - сказал Кязымов.
Он отметил, что в ближайшие дни будет предоставлена подробная информация о результатах мониторингов.
"Согласно первичным результатам мониторинга, целесообразно пользование пляжами на территории Хазарского и Бинагадинского районов Баку", - сказал Кязымов.
Среди пляжей, использование которых нецелесообразно, он назвал пляжи - "Сахиль" в Гарадаге, "Ших" - в Сабаиле, пляжи Говсана и Туркана для купания не является целесообразным.
(Перевод: Фидан Мустафаева)