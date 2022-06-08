В Азербайджане проведен мониторинг пляжей

БАКУ /Trend/ - Проведен мониторинг морской воды на пляжах, расположенных на Абшеронском полуострове и в прибрежной зоне.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал завотделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязымов.

Он отметил, что мониторинги охватили семь районов Баку.

"В то же время были проведены мониторинги в южной и северной зонах республики и Сумгайыте. Были проведены исследования на содержание в морской воде кишечной палочки", - сказал Кязымов.

Он отметил, что в ближайшие дни будет предоставлена подробная информация о результатах мониторингов.

"Согласно первичным результатам мониторинга, целесообразно пользование пляжами на территории Хазарского и Бинагадинского районов Баку", - сказал Кязымов.

Среди пляжей, использование которых нецелесообразно, он назвал пляжи - "Сахиль" в Гарадаге, "Ших" - в Сабаиле, пляжи Говсана и Туркана для купания не является целесообразным.

(Перевод: Фидан Мустафаева)