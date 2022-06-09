Единовременные выплаты инвалидам I Карабахской войны будут назначены в проактивном порядке

БАКУ /Trend/ - Завершаются подготовительные работы по выдаче единовременной выплаты лицам с инвалидностью в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана в 1991-1997 годах и наследникам погибших лиц этой категории.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве труда и социальной защиты Азербайджана, об этом было сказано на заседании соответствующей комиссии.

Председатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что эта новая программа социальной поддержки, которая будет реализована в соответствии с указом главы государства от 23 декабря 2021 года, отражает очередную заботу об инвалидах войны. Были представлены предложения комиссии, и после утверждения соответствующих правил на основе этих предложений начнутся выплаты.

Отмечено, что указанные единовременные выплаты будут назначаться через электронную систему, в проактивном порядке, и перечисляться на банковские счета соответствующих лиц. Определяется список лиц, которым будет предоставляться выплата.

На заседании были обсуждены подготовительные работы для выдачи единовременной выплаты. Выплата будет осуществлена в размере 8800 манатов, 6600 манатов и 4400 манатов в связи с инвалидностью по I, II и III группам соответственно.

(Перевод: Фидан Мустафаева)