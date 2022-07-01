В подразделениях радиационной, химической и биологической защиты ВС Азербайджана прошли учебно-методические сборы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану, с начальниками служб и командирами подразделений радиационной, химической и биологической защиты воинских частей азербайджанской армии были проведены учебно-методические сборы с целью более качественного выполнения задач.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, на сборах были обсуждены обязанности офицеров по улучшению слаженной деятельности подразделений, практических навыков и умений личного состава при выполнении задач.

В ходе обсуждений командному составу было оказано теоретическое и практическое содействие в подготовке и выполнении положений соответствующих руководящих документов.

На учебно-методических занятиях также состоялся обстоятельный обмен мнениями по тематикам, оказывающим влияние на боеспособность азербайджанской армии, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)