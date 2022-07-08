Лицо, вмешавшееся в выбор квартир по системе «Льготное жилье», объявлено в международный розыск

БАКУ /Trend/ - Установлено, что в процесс выбора 442 квартир по системе «Льготное жилье» вмешивались различные лица с использованием специальных информационных технологий.

Как сообщает Trend, об этом заявила в пятницу на брифинге сотрудник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Гюнель Гусейнова.

По ее словам, в связи с этим возбуждено уголовное дело.

«В ходе расследования были выявлены случаи вмешательства в процесс выбора квартир при их продаже на льготных условиях.

Указанные лица были разоблачены и привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых, один человек объявлен в международный розыск», - сказала Гусейнова.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)