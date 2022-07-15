Возбуждено уголовное дело в отношении замдиректора Мингячевирской картинной галереи

БАКУ /Trend/ - В прокуратуре Мингячевира проведено расследование в связи с поступившим от гражданина заявлением о том, что заместитель директора городской картинной галереи Фатима Алекперова присвоила его средства под предлогом трудоустройства.

Как сообщили Trend в прокуратуре, в результате расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Ф.Алекперова пообещала своему знакомому устроить его на работу в Центральную больницу Мингячевира и взяла у него денежные средства в размере семи тысяч манатов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса.

В настоящее время следствие по делу продолжается, говорится в сообщении прокуратуры.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)