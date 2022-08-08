Людям с весом тела менее 50 кг не рекомендуется сдавать кровь - гематолог Шахла Шабанова

БАКУ/Trend/ - Людям с весом тела менее 50 кг не рекомендуется сдавать кровь. Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздав Азербайджана, об этом сказала специалист-эксперт министерства, гематолог Шахла Шабанова.

- Шахла ханым, в чем польза донорства крови для человеческого организма?

- Донорство крови - это процесс, способствующий созданию у человека как духовного, так и физического комфорта. Это самый ценный подарок, который вы можете сделать человеку, нуждающемуся в крови!

Донорство крови может предотвратить человека от заражения некоторыми заболеваниями. Согласно проведенным исследованиям, вероятность повышенного артериального давления, высокого уровня холестерина, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака у людей, являющихся постоянными донорами, бывает ниже. Кроме того, в организме донора повышается уровень приспособительных реакций, стимулируется кроветворение и иммунитет, происходит разгрузка органов, участвующих в утилизации клеток крови.

- С какого возраста можно сдавать кровь?

- Донором может быть практически любой здоровый гражданин не моложе 18 лет и не старше 65 лет. Кроме того, для желающих стать донором существует ограничение по весу. Поэтому не рекомендуется сдавать кровь людям с весом тела менее 50 килограммов. Донор может повторно сдавать кровь не ранее, чем через 3 месяца, поскольку продолжительность жизни эритроцита (красные кровяные тельцы) составляет около 90-120 дней.

- Какие правила следует соблюдать перед сдачей крови?

- Хороший сон и легкий завтрак являются важными факторами перед процедурой сдачи крови (донация). В день кроводачи рекомендуется сладкий чай, варенье, хлеб, компоты, минеральная вода, овощи и фрукты. Также в день сдачи крови не рекомендуются тяжелые физические и спортивные нагрузки.

Особенно важно соблюдать эти правила при сдаче тромбоцитов или плазмы.

- Как проходит процедура кроводачи?

- Удостоверение личности - официальный документ, необходимый донору. В начале у донора проверяют пульс и артериальное давление. Медицинское обследование донора, проводимое терапевтом, включает клинический и биохимический анализы крови. Вся заготовленная кровь и ее компоненты в обязательном порядке обследуется на маркеры вирусных инфекций (ВИЧ, гепатит В и С), сифилис и др. Также определяется группа крови и резус-фактор. Результаты сообщаются только лично и конфиденциально.

Донация осуществляется в максимально комфортных для донора условиях в специальном донорском кресле. На предплечье накладывается венозный жгут, либо автоматическая манжета, кожа дезинфицируется, после чего производится процедура забора крови или ее компонентов, при этом используются только стерильные одноразовые системы. Доза стандартной кроводачи составляет 350-400 мл.

После окончания процедуры на локтевой сгиб накладывается повязка, которую можно будет снять через 3-4 часа.

- Какая группа крови наиболее востребована?

- Как известно, все люди делятся на обладателей отрицательного и положительного резус-фактора крови. В Азербайджане, как и в большинстве стран мира, группы крови ОО (I) и А0, АА (II) с положительным резус-фактором наиболее востребованы.

Несмотря на то, что группы крови B0 Rh (-) и AB Rh (-) встречаются крайне редко, именно из-за их редкости при необходимости переливания крови могут возникнуть трудности. Максимальный срок хранения эритроцитарной массы составляет 6 недель. Естественно, при некоторых заболеваниях важно в максимально короткие сроки получить компоненты крови. По этой причине донорская кровь и ее компоненты должны быть использованы в течение 42 дней.

- Кому нельзя быть донором крови?

- Во всем мире увеличивается потребность в безопасной донорской крови. Опыт показывает, что безопасная кровь – это кровь добровольных безвозмездных доноров. Безопасная кровь, его компоненты и препараты помогают спасти от смерти тысячи матерей с осложнениями во время беременности и родов, младенцев, пострадавших и других.

Донором может быть не каждый. Люди, которые не могут быть донорами, делятся на две группы: лица с хроническими заболеваниями и больные сахарным диабетом, астмой, эпилепсией, геморрагическим диатезом, сердечно-сосудистыми, а также системными заболеваниями. Также донорство противопоказано инфицированным вирусами гепатита, СПИДом, и носителям ВИЧ-инфекции.

Кроме того, для донорства не подходят лица, страдающие алкоголизмом, потребители наркотических, психотропных и других сильнодействующих веществ, а также противопоказано беременным женщинам и кормящим матерям.