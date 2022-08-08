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Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)

Общество Материалы 8 августа 2022 16:39 (UTC +04:00)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)

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АГДАМ /Trend/ - Потомок Панахали хана - основателя Карабахского ханства, Мухаммедали Акбаров побывал в Агдаме.

Как сообщает в понедельник Карабахское бюро Trend, приехавший в Азербайджан для участия в III летнем лагере диаспорской молодежи в Шуше 21-летний Мухаммедали Акбаров посетил сегодня комплекс "Имарет", где находится дворец Панахали хана, и могилы своих предков в Агдаме.

Затем он побывал в крепости Шахбулаг.

Отметим, что Мухаммедали Акбаров родился и вырос в Испании.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
Потомок Панахали хана посетил Агдам (ФОТО)
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