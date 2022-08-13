Число медалей азербайджанских спортсменов на Исламиаде достигло 35

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджан за день завоевал на Исламиаде в Конье 10 медалей. Тем самым количество медалей азербайджанских спортсменов достигло 35.

Как сообщает в субботу Trend, у Азербайджана девять золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Таким образом Азербайджан в числе 56 стран-участниц Исламиады занимает по количеству медалей пятую позицию.

В первой пятерке Турция, Иран, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.

Из 56 стран-участниц на сегодня завоевали медали 39.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.