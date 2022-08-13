Три азербайджанских борца вышли в финал Исламиады

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены по греко-римской борьбе Санан Сулейманов, Хасрат Джафаров и Мурад Мамедов прошли в финал V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, Сулейманов со счетом 4:3 обыграл тунисского спортсмена Ламджеда Маафия.

Мамедов победил турецкого борца Айхана Каракуша со счетом 10:7, а Джафаров - туркменского спортсмена Бегмурата Нобатова со счетом 9:1.

В полуфинал вышли азербайджанские борцы Махаммед Ахмадиев, Сабах Шариати и Жаля Алиева.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.