Команда Азербайджана по аэробной гимнастике стала серебряным призером Исламиады

КОНЬЯ /Trend/ - Команда Азербайджана по аэробной гимнастике заняла второе место в командном зачете на соревнованиях V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, в команду Азербайджана вошли - Хошгедем Гулиева, Медина Мустафаева и Владимир Долматов.

Гимнасты стали серебряными призерами в командном зачете. Награждение состоится завтра.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.