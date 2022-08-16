Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается умеренный юго-восточный ветер, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-28, днем - 34-39, в Баку ночью - 25-27, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 50-55 процентов, днем - 30-35 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный юго-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 28-29, на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 29-30 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем - 35-40, местами - 41-42 градуса тепла, в горах ночью – 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)