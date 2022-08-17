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Мужская сборная Азербайджана по баскетболу взяла "серебро" Исламиады

Общество Материалы 17 августа 2022 22:09 (UTC +04:00)
Мужская сборная Азербайджана по баскетболу взяла "серебро" Исламиады

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская мужская сборная по баскетболу (3х3) проиграла сборной Сенегала в финале V Игр исламской солидарности.

Как передает Trend, проиграв сборной Сенегала со счетом 21:16, азербайджанская команда взяла серебряную медаль.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

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