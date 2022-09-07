Обнародован прогноз по числу лиц, которые воспользуются в этом году образовательными кредитами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Прогнозируется, что более 10 тысяч граждан воспользуются студенческими кредитами в этом году.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на сентябрьской конференции работников образования города Баку.

Также министр коснулся создания Фонда развития образования.

«Это позволило обеспечить гибкость в финансовой сфере. Посредством этого фонда мы начнем с текущего года реализацию различных крупных проектов», - добавил Амруллаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)