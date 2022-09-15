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Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)

Общество Материалы 15 сентября 2022 22:31 (UTC +04:00)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский военнослужащий Амин Расим оглу Гафарли, героически погибший при предотвращении масштабных провокаций армянских ВС на границе с Азербайджаном, похоронен сегодня во второй Аллее почетного захоронения в Баку.

Как сообщает в четверг Trend, Амин Гафарли, семья которого родом из села Зарнали Зангиланского района, родился в 2004 году в городе Баку.

Отметим, что при пресечении масштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении в течение последних дней, погиб 71 азербайджанский военнослужащий.

Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
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