Шехид Амин Гафарли похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский военнослужащий Амин Расим оглу Гафарли, героически погибший при предотвращении масштабных провокаций армянских ВС на границе с Азербайджаном, похоронен сегодня во второй Аллее почетного захоронения в Баку.

Как сообщает в четверг Trend, Амин Гафарли, семья которого родом из села Зарнали Зангиланского района, родился в 2004 году в городе Баку.

Отметим, что при пресечении масштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении в течение последних дней, погиб 71 азербайджанский военнослужащий.