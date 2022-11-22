Сакен Полатов рассказал о реформах в узбекском боксе

БАКУ/Trend/ - В интервью международным СМИ первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов рассказал о процессе реформирования вида спорта, который сейчас находится на подъеме. Несколько дней назад сборная Узбекистана заняла первое место в медальном зачете Чемпионата Азии по боксу, состоявшегося в Иордании.

После неожиданно блеклого выступления на токийской Олимпиаде и неудачи на чемпионате мира в Белграде в 2021 году руководство Федерации бокса Узбекистана провело работу над ошибками. Причем это не стало анализом ради анализа: детальный разбор полетов был по итогам облечен в четкие формулировки задач по реформированию системы подготовки боксеров. Фактически был разработан комплекс мер, описывающий основные направления, задачи и механизмы реализации стратегии коренного изменения ситуации.

В прошлом году в Узбекистан был приглашен один из ведущих мировых специалистов – сооснователь знаменитой кубинской школы бокса Карлос Вильянуэва. Задача, поставленная перед ним, была нетривиальна: оценить состояние бокса в стране с юниорского уровня до национальной сборной. Важность такого взгляда со стороны трудно переоценить: как лечение начинается с диагноза, так и реформы любого рода лучше начинать с независимой оценки. Именно такой беспристрастный подход и продемонстрировал Вильянуэва.

Главным итогом ЧА-2022 можно считать даже не победу Узбекистана как таковую, а ее убедительность. Хасанбой Дусматов (–51 кг), Абдумалик Халаков (–57 кг), Руслан Абдуллаев (–63,5 кг), Саиджамшид Джафаров (–75 кг) и Лазизбек Муллажонов (+92 кг) не оставили противникам шансов.

Отвечая на вопросы журналистов, первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов отметил, что в последнее время коренным образом изменился сам подход к воспитанию чемпионов. По сути, сейчас можно говорить не о подготовке к турнирам разного уровня, а об устремленности в будущее. Глава государства поставил перед спортивными функционерами задачу создать всеобъемлющую систему непрерывного поиска и селекции будущих лидеров, и к ее реализации уже привлечены лучшие специалисты и тренеры. Следовательно, цель не в том, чтобы выиграть ОИ, ЧМ или ЧА, а в том, чтобы выдавать максимум возможного – так, чтобы каждый атлет смог максимально раскрыть свой потенциал.

По словам Сакена Полатова, перед обновленным тренерским штабом ставились предельно конкретные задачи: разработка программ по индивидуализации учебно-тренировочного процесса, эффективное планирование и оптимальное управление как тренировочным процессом, так и соревновательной деятельностью боксеров высокого класса. И, разумеется, подготовка спортсменов в соответствии с современными научно-техническими, методическими и медицинскими требованиями.

«Как я и говорил, мы ставим своей целью создание устойчивой системы из множества составляющих: можно долго говорить о пересмотре работы по психологической подготовке, усилению судейского корпуса и ротации руководителей областных отделений с привлечением активных и эффективных менеджеров. Реформирование целого вида спорта, тем более такого значимого как бокс – это живой процесс, который в идеале заканчиваться не должен в принципе. Во всяком случае до тех пор, пока это приносит хорошие плоды», – сказал Сакен Полатов.