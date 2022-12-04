Состоялась встреча с победителями конкурса «Восхождение» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заведующая отделом по гуманитарной политики, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета конкурса «Восхождение» Фарах Алиева и заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев встретились с победителями второго конкурса «Восхождение».

Как сообщает Trend, выслушав мнения победителей в гуманитарной области, Фарах Алиева ответила на их вопросы, связанные с образованием и гуманитарной сферой. Председатель комитета сообщила о предстоящей менторской программе. Победители, в свою очередь, рассказали о ценности конкурса и поделились успехами, достигнутыми в жизни и карьере после победы. Говоря об образовании и вкладе, который они могут внести в эту сферу, победители отметили, что гордятся работой на благо развития нашей страны. Они выразили заинтересованность в активном участии в социальных проектах. Фарах Алиева подчеркнула, что верит в то, что победители принесут неоценимую пользу восстановлению и развитию освобожденных от оккупации районов.

Руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев сказал, что такие продуктивные встречи и в дальнейшем будут проводиться регулярно.

Отметим, что два победителя конкурса присоединились к встрече из-за пределов страны по видеозвонку.

Конкурс «Восхождение» учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года в целях выявления и поддержки перспективных руководителей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими способностями, а также обеспечения создания в стране банка кадрового резерва.