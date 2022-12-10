В ряде районов Азербайджана возникли перебои с газоснабжением

БАКУ /Trend/ - В связи с резким похолоданием на территории страны произошел сбой в газоснабжении ряда сел Имишлинского, Губинского, Гусарского, Лерикского, Астаринского районов.

Как сообщили в субботу Trend в ПО "Азеригаз", в указанные регионы командированы сотрудники аварийной службы ПО «Азеригаз» SOCAR. Мобилизованы все возможности для обеспечения бесперебойного газоснабжения абонентов в морозы.

Суровые погодные условия мешают интенсивному ведению работ, однако, несмотря на это, предпринимаются все меры для восстановления газоснабжения.