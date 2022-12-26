В процессе регистрации на экзамен для врачей произошел технический сбой – минздрав

БАКУ /Trend/ - В процессе регистрации документов врачей, участвующих в сертификационном экзамене Минздрава, произошел технический сбой.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве здравоохранения Азербайджана, в связи с этим проведение экзаменов временно приостановлено.

В настоящее время соответствующим техническим персоналом проводятся работы по устранению возникшей технической неисправности. Прием и процесс сдачи экзаменов продолжатся после 10 января. Врачам, которые должны будут сдать сертификационный экзамен будет предоставлена дополнительная информация.

(Перевод: Фидан Мустафаева)