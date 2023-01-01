В Азербайджане сегодня вступает в силу закон «О безопасности пищевых продуктов»

БАКУ /Trend/ - Закон «О безопасности пищевых продуктов», принятый Милли Меджлисом (парламентом) в прошлом году и подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 24 июня 2022 года, вступает в силу с 1 января 2023 года. Каждый предприниматель, работающий в сфере производства продуктов питания, должен ознакомиться с положениями нового закона и наладить свою деятельность в соответствии с его требованиями, сообщает в воскресенье Trend.

Вступающий в силу закон укрепит правовую базу системы пищевой безопасности и сыграет важную роль в защите жизни и здоровья граждан. В то же время новый закон будет способствовать продолжению поддержки, оказываемой предпринимателям в соответствии с политической линией государства.

Напомним, что согласно новому закону, с 1 января 2023 года ввоз продукции с объектов питания за границу будет разрешен только после утверждения объекта.

Согласно новому закону, после государственной регистрации биологически активных пищевых продуктов, пищевых и кормовых добавок, природных минеральных вод будет разрешено их производство, переработка и оборот. Запрещается писать слово «лечебный» на пищевых продуктах, в том числе на минеральных водах, а ввоз и производство таких продуктов будет невозможен. При отсутствии информации на азербайджанском языке на маркировке пищевой продукции ее ввоз и оборот не разрешаются.

Одним из нововведений является то, что в маркировке пищевых продуктов не допускается указывать эффекты или свойства, не являющиеся специфичными для пищевых продуктов, а также представлять свойства аналогичных пищевых продуктов с такими же свойствами в качестве особых свойств. Для ввоза некоторых пищевых продуктов повышенной опасности вступило в силу требование о сопровождении таких продуктов документом, подтверждающим их безопасность. Все пищевые и кормовые продукты будут выпущены в оборот после отправки уведомления до того, как продукт будет импортирован, и после того, как он прошел документальный контроль, контроль подлинности и физический контроль, а также выдан импортный санитарный сертификат. При ввозе материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, потребуется импортный санитарный сертификат, выданный Агентством пищевой безопасности, а в случае отечественного производства потребуется регистрация объектов. Регистрация объектов производства продуктов питания, относящихся к продукции низкого риска, будет осуществляться автоматически, а утверждение объектов, относящихся к производству продукции высокого риска, будет осуществляться путем оценки соответствия требованиям. Регистрация объектов и юридических лиц будет платной без взимания государственной пошлины, а утверждение будет бесплатным для субъектов микро- и малого бизнеса, для средних и крупных субъектов будет установлен единый размер выплаты (150 манатов).

Государственную регистрацию кормовой продукции заменят контролем «кормовой цепи». В дополнение к аккредитации результаты частных лабораторий будут приняты после прохождения аттестационных испытаний Института пищевой безопасности.

Если у предпринимателей возникнут вопросы по новому закону, они могут обратиться в Агентство по безопасности пищевых продуктов по номеру 1003. С полным текстом закона «О безопасности пищевых продуктов» и пояснительной информацией можно ознакомиться на медиа-ресурсах Агентства – на сайте afsa.gov.az и аккаунтах в социальных сетях.