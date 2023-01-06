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В праздничные дни зафиксировано 180 случаев пищевого отравления - TƏBİB

Общество Материалы 6 января 2023 09:32 (UTC +04:00)
В праздничные дни зафиксировано 180 случаев пищевого отравления - TƏBİB

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В праздничные дни (с 31 декабря 2022 года по 5 января 2023 года) в действующий при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Клинический медицинский центр поступило 180 обращений с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщает в пятницу Trend в TƏBİB, 21 человек из обратившихся (15 женщин, 6 мужчин) в связи с их тяжелым состоянием были помещены в токсикологическое отделение Центра, 159 человек получили первую помощь и были выписаны домой.

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