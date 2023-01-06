БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 242 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 976, вторую - 103, три и более - 116, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 47 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 933 917. Первую дозу вакцины получили 5 397 866, вторую - 4 875 831, три и более - 3 395 513, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 707 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)