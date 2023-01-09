Задерживается электропоезд в Хырдалане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Хырдалане задерживается электропоезд.

Сегодня утром на поездах, курсирующих по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, наблюдаются задержки.

Как сообщают в понедельник Trend пассажиры, задерживается прибытие поезда на станцию Хырдалан, также из-за выпавшего снега пассажирам трудно передвигаться по платформе. Вследствие снегопада поверхность платформы стала скользкой.

Как сообщили Trend в понедельник в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в соответствии с планом "Технические мероприятия по подготовке хозяйств к зимнему сезону", начиная с осени 2022 года, были проведены осмотры по всем хозяйствам ведомства. Специальная техника была приведена в исправное состояние, приняты необходимые меры для поддержания упорядоченности движения на железных дорогах, обеспечения безопасной перевозки пассажиров.

В связи с информацией Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана о резком изменении погодных условий на территории страны, начиная с 8 января, соответствующим предприятиям ЗАО "Азербайджанские железные дороги" была направлена предупреждающая телеграмма и реализуется план дополнительных мероприятий.

"Для обеспечения бесперебойной работы поездов, уборки снега на путях и путепроводах введен посменный график, работы круглосуточно находятся под контролем. Соответствующие инструкции по соблюдению правил безопасности пассажиров размещаются на платформах и предоставляются дополнительная информация", - говорится в сообщении.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

(Перевод: Фидан Мустафаева)