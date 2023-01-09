Агентство по разминированию представило еженедельный отчет об итогах работы

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 5-7 января в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные и 7 противотанковых мин, а также 203 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 195 гектаров, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)