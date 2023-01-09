В прошлом году Госагентство занятости Азербайджана организовало 63 ярмарки труда (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организовало в прошлом году 63 ярмарки труда для обеспечения занятости, ознакомления с имеющимися вакансиями и оказания помощи работодателям в подборе кадров.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

В мероприятиях, организованных в рамках сотрудничества с работодателями, приняли участие 550 предприятий. По итогам проведенных ярмарок 390 человек были обеспечены работой по предлагаемым вакансиям.

(Перевод: Фидан Мустафаева)