Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачине

БАКУ /Trend/ - 10 января в Шуше, Кяльбаджаре и Лачине снег к вечеру усилится, местами ожидается туман.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Прогнозируется восточный ветер скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-18° мороза, днем - 8-13° мороза.

11 января временами ожидается снег, прогнозируются туман, восточный ветер скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20° мороза, днем - 5-10° мороза.

12 января в течение дня преимущественно без осадков, местами туман, прогнозируется восточный ветер скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-18° мороза, днем - 6-11° мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде)