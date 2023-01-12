В этом году в эксплуатацию будут сданы 27 учебных заведений - Минобразования

БАКУ /Trend/ - В 2023 году планируется сдача в эксплуатацию 27 учебных заведений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня сказал заместитель начальника управления по капитальному строительству и снабжению Министерства науки и образования Азербайджана Фархан Алиев.

Он отметил, что в 2022 году было сдано в эксплуатацию 31 учебное заведение.

"26 из них были построены, 5 капитально отремонтированы. Среди них профессиональные школы, интернаты, внешкольные учреждения. Кроме того, было построено 30 модульных школ", - сказал Алиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)