Капитальный ремонт мечети Джума в Баку будет завершен в ближайшее время – Эльдар Азизов

БАКУ /Trend/ - Капитальный ремонт мечети Джума (бывшая мечеть Абу-Бакр) в Наримановском районе Баку будет завершен в ближайшее время.

Об этом в пятницу сказал журналистам глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, передает Trend.

«Ремонт проводится на основе новой концепции, аналогичные работы будут осуществляться и в будущем», - добавил он.

Следует отметить, что мечеть Джума расположена на улице Ульви Буньядзаде Наримановского района Баку. Ремонтные работы в мечети начались в ноябре 2021 года.