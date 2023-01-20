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Капитальный ремонт мечети Джума в Баку будет завершен в ближайшее время – Эльдар Азизов

Общество Материалы 20 января 2023 10:45 (UTC +04:00)
Капитальный ремонт мечети Джума в Баку будет завершен в ближайшее время – Эльдар Азизов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Капитальный ремонт мечети Джума (бывшая мечеть Абу-Бакр) в Наримановском районе Баку будет завершен в ближайшее время.

Об этом в пятницу сказал журналистам глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, передает Trend.

«Ремонт проводится на основе новой концепции, аналогичные работы будут осуществляться и в будущем», - добавил он.

Следует отметить, что мечеть Джума расположена на улице Ульви Буньядзаде Наримановского района Баку. Ремонтные работы в мечети начались в ноябре 2021 года.

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