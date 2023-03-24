28-ой чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике - определились победители в многоборье (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 28-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

В индивидуальном многоборье (мяч, обруч, булавы, лента) среди "юниорок" (2008-2010 годов рождения) на высшую ступень пьедестала почета поднялась Нурай Ахмедзаде (Бакинская школа гимнастки), на втором месте Шамс Агагусейнова (клуб "Оджаг Спорт"), третью позицию заняла Назрин Абдуллаева (спортивный клуб "Grasiya").

В индивидуальном многоборье среди гимнасток в возрастной категории "взрослые" (2007 г.р. и старше) первое место заняла Зохра Агамирова, на второй позиции Алина Гезалова, на третьем месте Илона Зейналова. Все три гимнастки являются воспитанницами клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, что 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 24-25 марта. В соревнованиях участвуют 53 гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталан, спортивный клуб "Grasiya", культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт. Гимнастки выступают в возрастных категориях "юниорки" (2008-2010 годов рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).