Азербайджанский народ не является народом, склонным к радикализму - Мубариз Гурбанлы

БАКУ /Trend/ - Есть страны, которые используют религию в политических целях, и это не связано только с исламом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на парламентском заседании "Государственно-религиозные отношения в Азербайджане: реальное состояние и перспективы".

Он отметил, что есть радикалы, которые используют религию в своих целях.

"Ни в одной из священных книг нет призыва убивать человека. Есть силы, которые используют религию и пытаются реализовать свои геополитические интересы. Тот, кто делает это и пытается распространять радикализм под видом религии, должен знать, что азербайджанский народ очень мудр и не склонен к радикализму",- сказал Гурбанлы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)