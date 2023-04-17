В Азербайджане завершено следствие по уголовному делу должностных лиц Госслужбы по вопросам имущества и муниципалитетов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завершено следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц Государственной службы по вопросам имущества, исполнительной власти и председателей муниципалитетов.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, на основании поступившей информации о незаконных действиях должностных лиц Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было возбуждено уголовное дело и проведено предварительное следствие.

Следствием были выявлены основания для подозрения в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями в 169 случаях завсектором отдела организации государственного управления земельными ресурсами и геодезии Госслужбы Илдырымом Мамедовым в сговоре с другими должностными лицами структуры, заведующими местными территориальными отделами, председателями муниципалитетов и другими лицами с целью предоставления положительного заключения о передаче в собственность, пользование, аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по территориям, входящим в юрисдикцию соответствующих территориальных отделов госструктуры, а также в незаконном влиянии на решение должностного лица в ряде случаев.

Всего по уголовному делу проходят 19 должностных лиц - сотрудники Госслужбы Ильдырым Мамедов, главный консультант возглавляемого им сектора Асад Насибов, руководители Газахского, Бейлаганского, Шекинского, Уджарского, Ширванского, Хачмазского, Габалинского, Джалилабадского, Бардинского, Лянкяранского территориальных отделов Госслужбы Эхтирам Эйвазов, Эльсевер Пашаев, Мубариз Пашаев, Амиль Асланов, Назим Сафаров, Айдын Джафаров, Баги Масимов, Мирджалал Хуршудзаде, Ниджат Аббасов, Парвиз Алекберов, а также председатели муниципалитетов поселка Сарай Абшеронского района, села Гохмуг Шекинского района, села Дашсалахлы Газахского района, села Шорсулу Сальянского района и города Сумгайыт Мехи Гасанов, Этибар Эйвазов, Асиф Юсифов, Фамиль Мамедов, Сарвиз Сулейманов, начальник организационного отдела аппарата исполнительной власти Сумгайытского муниципалитета Шихали Аббасов и заместитель заведующего отделом анализа и прогнозирования социально-экономического развития Исполнительной власти Кюрдамирского района Руслан Алиев.

Уголовное дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения, с предъявлением обвинений по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (неоднократное получение крупной взятки группой лиц, ранее вступивших в сговор), 312-1 (незаконное влияние на решение должностного лица) УК АР и избранием в отношении обвиняемых меры пресечения в виде ареста, домашнего ареста, отстранения от должности и передачи под надзор полиции.

Кроме того, уголовное дело в отношении других лиц, причастных к совершению указанных противоправных действий, выделено в отдельное производство и в настоящее время продолжается предварительное следствие.