В Азербайджане объявлены результаты выпускного экзамена (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлены результаты выпускного экзамена, проведенного 12 марта.

Об этом сообщили в среду Trend в Государственном экзаменационном Центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Информацию о результатах экзамена его участники могут узнать, отправив свой "рабочий номер" (8-значный код) на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 50 823 человек, которые должны были принять участие в этих экзаменах, 485 человек не явились на экзамен. За нарушение правил экзамена результаты 19 человек были аннулированы.

Среди участников экзамена 4 человека показали самый высокий результат, набрав 297,5 балла. Среди них два выпускника Технико-гуманитарного лицея Насиминского района города Баку, один выпускник Классической гимназии №160 Сабаильского района и один выпускник средней школы №169 Сабунчинского района Баку.

Для рассмотрения заявок по результатам экзаменов ГЭЦ с 3 мая организует процесс подачи апелляции в режиме онлайн (через приложение "Zoom" или по телефону). Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ в период 26-28 апреля. Вместе с учащимся в обсуждении на апелляции может принять участие один из его родителей. Обсуждение по заявлению учащегося может длиться не более 15 минут.