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Концерт Михаила Плетнева в Центре Гейдара Алиева отложен

Общество Материалы 20 апреля 2023 20:37 (UTC +04:00)
Концерт Михаила Плетнева в Центре Гейдара Алиева отложен

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БАКУ /Trend/ - Намеченный на 26 мая концерт в Центре Гейдара Алиева лауреата премии "Грэмми", пианиста Михаила Плетнева не состоится.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр, концерт откладывается по личным причинам Михаила Плетнева, и в связи со сложившейся ситуацией передаются извинения поклонникам, лицам, которые уже приобрели билеты на мероприятие. О новой дате проведения концерта в Баку будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, что лица, купившие билеты на концерт, который должен был состояться 26 мая 2023 года в Центре Гейдара Алиева, могут вернуть их в торговых точках iTicket.az.

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