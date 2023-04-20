Концерт Михаила Плетнева в Центре Гейдара Алиева отложен

БАКУ /Trend/ - Намеченный на 26 мая концерт в Центре Гейдара Алиева лауреата премии "Грэмми", пианиста Михаила Плетнева не состоится.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр, концерт откладывается по личным причинам Михаила Плетнева, и в связи со сложившейся ситуацией передаются извинения поклонникам, лицам, которые уже приобрели билеты на мероприятие. О новой дате проведения концерта в Баку будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, что лица, купившие билеты на концерт, который должен был состояться 26 мая 2023 года в Центре Гейдара Алиева, могут вернуть их в торговых точках iTicket.az.