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Число лиц с высшим образованием превысит 40% - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 26 апреля 2023 12:03 (UTC +04:00)
Число лиц с высшим образованием превысит 40% - Эмин Амруллаев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Число лиц с высшим образованием в Азербайджане превысит 40 процентов населения страны.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на международной научной конференции, организованной совместно партией "Ени Азербайджан" и Бакинским государственным университетом в рамках "Года Гейдара Алиева".

Он отметил, что 1970-80-е годы можно назвать "золотым веком" сферы образования.

"За это время было построено значительное количество школ, и в последующие годы эта тенденция продолжилась. Важным фактором было увеличение числа лиц с высшим образованием. Если в то время число обучающихся в вузах составляло 100 тысяч, то сейчас это 220 тысяч. Этот показатель составляет 30 процентов населения страны, и в ближайшем будущем он превысит 40 процентов", - сказал Амруллаев.

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