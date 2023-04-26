Число лиц с высшим образованием превысит 40% - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Число лиц с высшим образованием в Азербайджане превысит 40 процентов населения страны.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на международной научной конференции, организованной совместно партией "Ени Азербайджан" и Бакинским государственным университетом в рамках "Года Гейдара Алиева".

Он отметил, что 1970-80-е годы можно назвать "золотым веком" сферы образования.

"За это время было построено значительное количество школ, и в последующие годы эта тенденция продолжилась. Важным фактором было увеличение числа лиц с высшим образованием. Если в то время число обучающихся в вузах составляло 100 тысяч, то сейчас это 220 тысяч. Этот показатель составляет 30 процентов населения страны, и в ближайшем будущем он превысит 40 процентов", - сказал Амруллаев.