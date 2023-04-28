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Названо число лиц, которым назначена инвалидность в Азербайджане в I кв. 2023 г.

Общество Материалы 28 апреля 2023 11:44 (UTC +04:00)
Названо число лиц, которым назначена инвалидность в Азербайджане в I кв. 2023 г.

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в первом квартале 2023 года назначило инвалидность 13 003 лицам.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, из них 6 034 лицам инвалидность назначена впервые. Оценка инвалидности осуществляется на основании данных, которые медицинское учреждение вводят в электронную систему.

После назначения инвалидности социальные выплаты назначаются посредством электронной системы в проактивном порядке.

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