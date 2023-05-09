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Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 9 мая 2023 13:06 (UTC +04:00)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Начался визит в Азербайджан основателя и руководителя созданной с целью разминирования и восстановления территорий, пострадавших от войны, международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кун. Визит организован Агентством Азербайджана по разминированию и Международным фондом евразийской прессы (BAMF).

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, цель визита - довести до внимания мирового сообщества масштабы существующей минной проблемы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, препятствия, созданные этой проблемой для "Большого возвращения" и стабильности, устойчивого мира в регионе, оказать поддержку превращению загрязненных минами территорий в посевные площади под девизом "От мин к виноградникам", а также по случаю Международного Дня матери вместе с азербайджанскими матерями обратиться к женщинам мира в связи с минной проблемой.

Кроме того, одной из главных целей визита является продвижение новой цели устойчивого развития по глобальному гуманитарному разминированию, которая будет обсуждаться на 2-й Международной гуманитарной конференции по разминированию в Азербайджане в конце мая текущего года на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию", поддержка совместного сотрудничества в этом направлении.

В ходе визита Хайди Кун сопровождают председатель правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов, президент BAMF Умуд Мирзоев и официальные лица специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
Основатель организации "Корни мира" Хайди Кун посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)
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