Задержаны лица, ввозившие в Азербайджан наркотики из Европы и Ирана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с наркотиками продолжаются операции против членов организованных банд, которые ввозят наркотические средства на территорию страны. Во время последней операции были задержаны Халид Искендеров, Хайям Асадов и Эльман Юсифов. У них было обнаружено около 1 килограмма кокаина и 3 284 таблетки экстази.

Как сообщили Trend в МВД, установлено, что наркотики были ввезены из стран Южной Америки в Европу, а оттуда транзитом на территорию Азербайджана.

Так, водитель TIR Эльман Юсифов, занимавшийся международными грузоперевозками, ввозил наркотики в страну, а цель Хайяма Асадова заключалась в том, чтобы забрать эти наркотики из приграничных зон и доставить их Халиду Искендерову, чтобы организовать их продажу в Баку. В ходе расследования было установлено, что задержанные являются основными лицами, провозившими кокаин и экстази на территорию страны. В ходе других операций были задержаны 5 человек, провозивших наркотические средства из Ирана в нашу страну - житель Ярдымлинского района Хагани Султанов, жители столицы Эмин Алиев, его знакомые Камиль Алиев и Натиг Асланов, а также Вугар Джафаров. У этих лиц было обнаружено в общей сложности 50 килограммов наркотиков, в том числе 33 килограмма героина, 12 килограммов марихуаны, 5 килограммов метамфетамина и 210 таблеток, содержащих психотропные вещества. Задержанные признались, что их привлекли к наркокурьерству лица под условными именами "Казым", "Фаридин" и "Бабек", проживающие в Иране, которые стремятся к широкому распространению наркотиков в нашей стране, в основном среди молодежи.

В ходе последней операции были выявлены еще несколько каналов провоза наркотиков из Ирана в Азербайджан.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжаются оперативные мероприятия.