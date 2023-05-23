Монастырский комплекс Худавенг обладает особым значением - Турал Агаев

КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - Монастырский комплекс Худавенг обладает особым значением.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, об этом сказал журналистам пресс-секретарь апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане Турал Агаев, который посетил монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджарском районе.

Он отметил, что сегодня вместе со всеми основными представителями, руководителями немусульманских религиозных общин Азербайджана состоялась поездка в этот монастырь, чтобы, прежде всего, помолиться о мире: "Этот святой монастырь имеет древнюю историю и относится к столь древнему христианству, что для каждого христианина вне зависимости от его конфессиональной принадлежности это место является благословенным и обладает особым значением. Мы благодарны Государственному комитету Азербайджана по работе с религиозными структурами, что такие поездки постоянно организуются, и религиозные общины, как мусульманские, так и христианские, лучше узнают друг друга. Мы с каждым разом становимся все ближе и роднее друг другу», - сказал он.

Отметим, что по инициативе Албано-удинской христианской религиозной общины и при организационной поддержке Государственного комитета по работе с религиозными структурами делегация из 50 человек, в которую вошли руководители и члены русской православной, католической и протестантской церквей, и группа представителей еврейской общины, проживающие в Азербайджане, сегодня посетили монастырский комплекс Худавенг в Кельбаджарском районе.

Представители общин совершили в храме комплекса богослужение, вознесли молитвы, зажгли свечи.