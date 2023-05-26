БАКУ /Trend/ - Конституционный суд Азербайджана разъяснил свое решение в связи с ипотечными кредитами.

Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе Конституционного суда (КС) в связи с принятым 19 апреля постановлением Пленума о соответствующем толковании статей 269.1, 269.5, 460.1 и 1306.1 Гражданского кодекса, Пленум в данном постановлении указал, что поскольку, согласно статье 48 закона "Об ипотеке", смерть должника не предусмотрена в качестве основания для расторжения договора ипотеки, она не влечет каких-либо правовых последствий в отношении договора ипотеки.

В постановлении также отмечалось, что согласно статье 1151.1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики наследство (наследственное имущество) включает в себя совокупность имущественных прав (наследственный актив) и обязанностей (наследственный пассив), которыми наследодатель обладал к моменту смерти. То есть наследники, принявшие наследство, также принимают обязанности (обязательства) наследодателя. В заключение Пленум Конституционного суда, принимая во внимание соответствующие нормы законодательства, отмечает, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения наследниками обязательства, оставшегося от основного должника (например, по договору займа), кредитор может предъявить иск о направлении взыскания на предмет ипотеки. Данный комментарий к заявлению, адресованному Конституционному суду Бакинским апелляционным судом, касается именно ипотечного (залогового) института как способа обеспечения исполнения обязательств в рамках юридической категории в целом, а не как связанного с ипотекой или иным ипотечным кредитом, полученным по линии Ипотечно-кредитного гарантийного фонда, отмечает КС.