Госпогранслужба Азербайджана назвала число задержанных в мае нарушителей границы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в течение мая 2023 года продолжила мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в четверг Trend в ГПС Азербайджана, за нарушение государственной границы в мае были задержаны 48 человек, 21 из которых гражданин Азербайджана, 8 - Непала, 7 - Индии, 4 - Пакистана, 2 - Турции, 2 - Армении, по 1 - Афганистана, Алжира, Ганы, Узбекистана.

В рамках деятельности по борьбе с незаконной миграцией 24 человека были задержаны при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам.

За нарушение правил пограничного режима были задержаны 920 человек, в отношении них приняты соответствующие меры. Были выявлены и переданы соответствующим структурам 286 человек, находящихся в розыске, предотвращен выезд 449 человек, которым запрещено покидать Азербайджан, и въезд 19 человек, которым запрещен въезд в страну.

Кроме того, было обнаружено и изъято 118 килограммов 383 граммов наркотических средств, 1 180 таблеток психотропных препаратов.

В результате мер, осуществленных в рамках борьбы с контрабандной деятельностью, было задержано контрабандных товаров на общую сумму 612 036 тысяч манатов.