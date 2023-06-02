В Азербайджане дети проявляют большой интерес к аэробной гимнастике – главный тренер сборной

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане дети проявляют большой интерес к аэробной гимнастике.

Об этом сказал в пятницу Trend главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Мариян Колев.

"Мы наблюдаем, что с каждым годом число участников республиканских соревнований по аэробной гимнастике увеличивается. Отделение по аэробной гимнастике действуют в Баку, Сумгайыте, также планируем открыть секции по этой гимнастической дисциплине еще в нескольких регионах страны", - сказал он.

По словам главного тренера, участие в международных и внутренних соревнованиях помогает развитию спортсменов.

"Участвуя в турнирах, гимнасты могут проверить свою подготовку, оценить уровень подготовки других спортсменов, приобрести соревновательный опыт. В сентябре нас ожидают еще одни внутренние соревнования, также клуб "Оджаг Спорт" проводит клубные турниры. В текущем году члены сборной примут участие в нескольких международных соревнованиях, среди которых один из самых значимых - чемпионат Европы, который пройдет в ноябре в Турции", - добавил Мариян Колев.

Отметим, 2-3 июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие около 100 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya" и Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте.

Спортсмены на первенстве Азербайджана выступают в возрастных категориях "малыши" (2015-2016 годов рождения), "дети" (2012-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2009-2011 г.р.) и "юниоры" (2006-2008 г.р.), а на чемпионате Баку - в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, трио и групп.