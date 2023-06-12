У Армении отобрали право на проведение чемпионата мира - Федерация (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Чемпионат мира по тяжелой атлетике не будет проводиться в Армении.

Как сообщает Trend, об этом сообщил член правления Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Анар Гусейнов.

По его словам, вопиющее неуважение, проявленное к нашему флагу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване, стало еще одним наглядным доказательством того, что армяне до сих пор не готовы не только к миру, но и вообще ни к чему, особенно к организации какого-то крупного спортивного соревнования.

"Мы не стали замалчивать о произошедшем и отказались от участия в соревнованиях, выразив таким образом свой протест. Но мы не могли остановиться только на этом.

После такого неуважения, проявленного к нашему флагу, должно было последовать наказание. В первый же день мы направили письма в международные авторитетные организации и федерации, налаживали контакты, работали над тем, чтобы был дан ответ как моральной, так и правовой стороне дела, чтобы этот поступок армян был осужден. Основной нашей целью было добиться лишения Армении права на организацию чемпионата мира 2024 года. И нам это удалось, несмотря на то, что данный вопрос уже был практически решен. Соглашения были получены, остались лишь формальности. Армения, которая на первом этапе готовилась к континентальному, а затем и к мировому чемпионату, проделала большую работу в этом направлении. Но мы сорвали их планы.

Совместные усилия Федерации тяжелой атлетики и Министерства молодежи и спорта Азербайджана дали свои плоды. В результате нашей почти повседневной деятельности с Международной федерацией тяжелой атлетики сегодня утром на заседании Исполнительного комитета организации на Кубе было принято решение не проводить чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года в Армении, а передать это право Бахрейну. Справедливость восторжествовала!

Основная работа выполняется в тишине. Позиция нашего народа, нашего государства всегда перед нашими глазами, мы взяли ее за основу, сумели своей дипломатией подавить то мерзкое деяние против нашего флага, не создавая слишком много шума, но и не останавливаясь ни на мгновение. Азербайджан одержал победу на поле боя, и теперь эта победа должна была быть продолжена на другом фронте.

Флаг священен, мы все стремимся к тому, чтобы он всегда развевался на различных высотах. Те, кто попытается предпринять что-либо против него всегда будут сталкиваться с решительным противодействием этому Азербайджана", - отметил он.