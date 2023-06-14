БАКУ /Trend/ - Один из азербайджанских военнослужащих, удерживаемых в армянском плену, связался посредством видеозвонка со своей семьей.

Об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в Международном комитете Красного Креста (МККК).

Было отмечено, что представители МККК посетили двоих граждан Азербайджана, удерживаемых в армянском плену.

Отметим, что некоторое время назад из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана пропали без вести солдаты азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения. Позже стало известно, что они были взяты в плен армянскими ВС. Позднее в социальных сетях и армянских СМИ были распространены кадры избиения и жестокого обращения с одним из пленных азербайджанских солдат. Затем стало известно, что в Армении принято "решение" об аресте Агшина Бабирова и так называемом "судебном процессе" против обоих азербайджанских военнослужащих, взятых в плен Арменией.