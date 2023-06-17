Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет прием на работу

БАКУ /Trend/ - В Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова требуется водитель автобуса.
Информация о вакансии:
Безопасная и своевременная доставка сотрудников из обозначенного места на место работы.
Автомобиль или автобус предоставляется учреждением.
Все расходы по ремонту автомобуса и обеспечение топливом оплачивается учреждением.
Необходимо соблюдение всех требований инструкции по эксплуатации используемого автотранспортного средства (содержание в чистоте и порядке) и действующих правил дорожного движения.
График работы: 6 дней
• Часы работы: в будние дни с 09:00 до 17:00; в субботу с 09:00 до 15:00
• Заработная плата будет определена на основе собеседования.
• Место работы: поселок Ходжасан
Требования к кандидату:
• Образование: среднее, среднее-специальное или профессиональное
• Водительские права категорий B,C,D
• Опыт работы: 1-3 года водителем автобуса
• Возраст: 35 – 50 лет
• Знание языков: азербайджанский и русский (важно)
• Кандидат должен быть пунктуальным, активным, гибким и ответственным за свою работу.
Заинтересованные лица могут отправить свои резюме с фото на адрес электронной почты [email protected] до 30.06.2023, указав в теме письма название должности, на которую претендуют.