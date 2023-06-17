Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет прием на работу

БАКУ /Trend/ - В Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова требуется водитель автобуса.

Информация о вакансии:

Безопасная и своевременная доставка сотрудников из обозначенного места на место работы.

Автомобиль или автобус предоставляется учреждением.

Все расходы по ремонту автомобуса и обеспечение топливом оплачивается учреждением.

Необходимо соблюдение всех требований инструкции по эксплуатации используемого автотранспортного средства (содержание в чистоте и порядке) и действующих правил дорожного движения.

График работы: 6 дней

• Часы работы: в будние дни с 09:00 до 17:00; в субботу с 09:00 до 15:00

• Заработная плата будет определена на основе собеседования.

• Место работы: поселок Ходжасан

Требования к кандидату:

• Образование: среднее, среднее-специальное или профессиональное

• Водительские права категорий B,C,D

• Опыт работы: 1-3 года водителем автобуса

• Возраст: 35 – 50 лет

• Знание языков: азербайджанский и русский (важно)

• Кандидат должен быть пунктуальным, активным, гибким и ответственным за свою работу.

Заинтересованные лица могут отправить свои резюме с фото на адрес электронной почты [email protected] до 30.06.2023, указав в теме письма название должности, на которую претендуют.