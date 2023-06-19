В Азербайджане выявлено 2 случая заражения коронавирусом (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 случая заражения коронавирусом, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 896 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 599 человек вылечились, 10 281 – скончались, число активных больных составляет 16.

За последние сутки в стране проведены 346 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 637 355.