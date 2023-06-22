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Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачине и Губадлы (ФОТО)

Общество Материалы 22 июня 2023 20:54 (UTC +04:00)
Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачине и Губадлы (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 22 июня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев посетил в Лачине и Губадлы воинские части министерства обороны, Государственной пограничной службы и Внутренних войск.

Как сообщили Trend в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры, Кямран Алиев провел встречу с солдатами и офицерами.

В ходе беседы генпрокурор коснулся, в частности, значения Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

На встрече группе военнослужащих были вручены ценные подарки по случаю Дня Вооруженных сил.

Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачине и Губадлы (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачине и Губадлы (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачине и Губадлы (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачине и Губадлы (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачине и Губадлы (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачине и Губадлы (ФОТО)
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