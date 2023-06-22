Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачине и Губадлы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 июня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев посетил в Лачине и Губадлы воинские части министерства обороны, Государственной пограничной службы и Внутренних войск.

Как сообщили Trend в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры, Кямран Алиев провел встречу с солдатами и офицерами.

В ходе беседы генпрокурор коснулся, в частности, значения Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

На встрече группе военнослужащих были вручены ценные подарки по случаю Дня Вооруженных сил.