Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи с проармянскими слушаниями в США (Дополнено)

БАКУ /Trend/ Община Западного Азербайджана выступила с заявлением, в котором выражает серьезную обеспокоенность в связи с недавними слушаниями, проведенными Комиссией Тома Лантоса по правам человека при Конгрессе США касательно проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян, сообщает во вторник Trend.

Община подчеркивает, что очень важно иметь детальное и точное представление о ситуации между Арменией и Азербайджаном. Нарушения прав человека, совершенные Арменией в отношении азербайджанцев, носят масштабный и беспрецедентный характер.

Помимо того, что Армения в 1987-1991 годах изгнала всех азербайджанцев со своей территории, она затем, нарушив территориальную целостность Азербайджана, оккупировала 20 процентов азербайджанских земель. В результате, из Армении было изгнано около 300 тысяч азербайджанцев, ставших беженцами, а 700 тысяч азербайджанцев вынуждены были покинуть оккупированные территории.

Армения убила тысячи мирных азербайджанцев, разрушила культурные и религиозные памятники, кладбища азербайджанцев как в Армении, так и на оккупированных территориях Азербайджана, разграбила личное и общественное имущество азербайджанцев, гражданскую инфраструктуру. Армения уничтожила сотни городов и других населенных пунктов Азербайджана. Армения также установила более миллиона мин на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Это было сделано для того, чтобы затруднить безопасное возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома после освобождения этих территорий от разрушительной военной оккупации Армении, длившейся десятилетиями.

Мы весьма обеспокоены очевидной предвзятостью, проявленной лицами, выступившими на слушаниях вышеупомянутой комиссии. Мы были разочарованы, узнав, что некоторые из них имеют тесные связи с проармянскими группами. Это вызывает серьезные вопросы касательно объективности и справедливости слушания. Похоже, что слушание проводилось лишь для осуществления заранее определенного сценария. Суть речей, произнесенных на собрании, была глубоко ошибочной и давала неверные представления о реальной ситуации. Слушание характеризовалось ложью и широко используемой некоторыми кругами антиазербайджанской риторикой, не имеющей под собой фактической основы. Вводящие в заблуждение вымыслы, представленные во время слушания, служили только для представления односторонней точки зрения, игнорируя какие-либо факты, нюансы и исторический контекст ситуации.

В частности, вызывает глубокую озабоченность то, что выступающие неоднократно использовали выражения с религиозной предвзятостью. Цель Комиссии Тома Лантоса состоит в том, чтобы продвигать инициативы в области защиты прав человека в соответствии с требованиями Декларации прав человека, признающей равноправие всех людей. Используя лексику, выказывающую религиозную предвзятость, Комиссия не смогла отстоять свои цели, ценности и принципы.

Пренебрежение правами азербайджанцев, особенно тех, кто был изгнан из Армении, глубоко разочаровало нас. Это ставит под вопрос, действительно ли комиссия ценит права всех людей, независимо от их этнической принадлежности или религии. Также, стало очевидно, что комиссия не заботится о правах определенных групп населения после их выселения из собственных домов. Этот дискриминационный и опасный подход подорвал авторитет и беспристрастность слушания.

Все это ясно показывает, что слушания комиссии на самом деле служили не правам человека, а чьим-то определенным пресловутым интересам. Мы признаем, что каждое государство и группа свободны защищать свои интересы. Тем не менее, мы считаем недопустимым злоупотребление такой благородной идеей, как права человека, в том числе Всеобщей декларацией прав человека, в таких гнусных целях.

Кроме того, слушание подрывает продолжающиеся усилия по установлению мира между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, высказанное в ходе слушаний способствует сохранению подхода, разжигающего вражду, и создает дополнительное препятствие на пути к миру.

Слушание было прискорбной главой в истории комиссии Тома Лантоса. На фоне очевидных недостатков и предвзятых позиций комиссии мы призываем эту структуру предпринять значимые усилия по признанию и защите прав более миллиона азербайджанцев, пострадавших от этнических чисток и других преступлений против человечности, совершенных Арменией. Очень важно, чтобы комиссия признала фундаментальные права азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении.

Мы призываем комиссию к активному искреннему диалогу с нашей общиной для исправления комиссией своих недочетов и устранения несправедливости, с которой столкнулись азербайджанцы. В частности, мы призываем комиссию приложить усилия по обеспечению основополагающих прав изгнанных из Армении азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека.