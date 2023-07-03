Уровень воды в реках Хачинчай и Гаргарчай повысился, Хачинчайское водохранилище заполнено

АГДАМ /Trend/ - В последние дни в результате дождей в Азербайджане повысился уровень воды и в реках в Карабахcком регионе страны. На реках Хачинчай и Гаргарчай, протекающих по территории Агдамского района, прошли сели. Сейчас в населенных пунктах района продолжаются работы по устранению последствий селей.

Как сообщает местное бюро Trend, вода в участок реки Хачинчай, протекающей через Агдам, поступает из Хачинчайского водохранилища. Водохранилище емкостью 23 миллиона кубических метров в настоящее время полностью заполнено. А вода, поступающая из аварийного водоотвода, поступает в реку Куру. Чтобы предотвратить ущерб от селей Гарвенду и близлежащим населенным пунктам, в район привлечены техника и сотрудники Агдамского управления механического орошения.

Начальник управления Хафиз Азимзаде сказал Trend, что объем воды в реке Гаргарчай сейчас составляет 30-35 кубометров, а в реке Хачинчай - 40-45 кубометров.

"Селевые воды проходят беспрепятственно. Ни земли, ни фермеры не пострадали. В селе Гарвенд остановлено 28 артезианских скважин, а на реке Гаргарчай - 41. Селевые воды эффективно используются фермерами. Вода отводится на посевные площади. На территории прекратили работу работающие на электричестве субартезианские скважины. Жители эффективно используют богатую минералами стекающую с гор речную воду", - сказал он.

Начальник Агдамской электросети Ибрагим Мамедов сообщил, что возобновлена подача электроэнергии 2200 абонентам, перерыв в подаче электричества был кратковременным.

"Линия, отходящая от подстанции Тезекенд, восстанавливается. Как только от электроопоры будет отведена вода, мы установим новую электроопору еще дальше от реки", - добавил он.

Учитывая, что в последующие дни в реки может поступать слишком много воды, техника управления механического орошения пока остается на территории.