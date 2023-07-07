Начинающиеся в Газахе Дни поэзии Вагифа продолжатся в Шуше

БАКУ /Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры и Союза писателей Азербайджана начинаются Дни поэзии Вагифа.

Как передает Trend, Дни поэзии начнутся 13 июля в газахском селе Юхары Салахлы, где родился Молла Панах Вагиф.

А 14-15 июля Дни поэзии Вагифа продолжатся в культурной столице Азербайджана - городе Шуша.

Шуша имела для Вагифа большое значение. Он родился в Газахе, но обрел известность и славу в Шуше, где и был похоронен. Еще в период жизни Вагифа в Шуше этот дорогой каждому азербайджанцу город считался культурным центром Азербайджана.

В рамках Дней поэзии Вагифа будут проведены мероприятия в различных исторических и культурных местах города Шуша, в том числе у отреставрированного Фондом Гейдара Алиева музейно-мавзолейного комплекса Моллы Панаха Вагифа, а также у дома поэтессы Натаван, в Шушинском филиале Азербайджанского национального музея ковра, в отелях "Харыбюльбюль" и "Карабах".

Отметим, что 14 января 1982 года в Шуше состоялось торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии с участием общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летие которого отмечается в этом году. Именно в рамках этой поездки общенациональный лидер Гейдар Алиев дал поручение по проведению Дней поэзии Вагифа. Дни поэзии Вагифа, отличающиеся уникальностью в истории современной азербайджанской литературы, начиная с той даты и до 1991 года ежегодно начинались на родине поэта - в Газахе и заканчивались на великолепной Джыдыр дюзю в Шуше.

После освобождения города Шуша от армянской оккупации в результате победы нашей героической армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Дни поэзии Вагифа, насчитывающие 41-летнюю историю, вновь проводятся на родине - в культурной столице Азербайджана.